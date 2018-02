Olguța Vasilescu: ”Vom scoate din rândul pensionarilor pe cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani”. Ce se va întâmpla cu acești oameni

Ministrul Muncii a declarat că noua Lege a pensiilor îi va exclude din rândul pensionarilor pe cei care nu au un stagiu minim de cotizare de zece ani, adică românii cu pensia minimă. Lia Olguța Vasilescu a precizat că aceștia vor avea statut de asistați social, iar situația lor va fi reglementată printr-o legislație separată, informează HotNews.

Întrebată la Antena 3 dacă noua Lege a pensiilor va corecta situația a peste 3,2 milioane de români cu pensii sub 1.000 de lei, Olguța Vasilescu a răspuns: ”Da. In primul rand ca vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat 10 ani, nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca cei cu pensia minima i-au prins din urma pe foarte multi care au cotizat 15-20 de ani si care sunt tot pe la suma de 500-600 de lei. Ei vor avea un fel de statut de asistat social si vor fi intr-o legislatie proprie. Pentru ei, anul acesta, de la 1 iulie, pensia creste la 640 de lei. Dar atentie: nicio alta pensie din Romania, inclusiv pentru ceilalti care au cotizat peste 10 ani, nu va cobori sub acest cuantum de 640 de lei”.

Ministrul a explicat faptul că pensiile celor două categorii de persoane vor crește în mod diferit: "Intr-o parte vor ramane pensionarii care vor creste pe punctul de pensie prognozat sa fie 1.775 de lei pana in anul 2020, iar in partea cealalta nu se va mai creste pe punctul de pensie, ci, atunci cand statul va considera ca este necesar sa mareasca aceste indemnizatii minime, vor fi facute cresteri, dar clar nu in acelasi ritm cu cei care au cotizat”.