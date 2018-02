România a câştigat procesul cu Chevron: Curtea Internaţională de Arbitraj a obligat compania la plata unor despăgubiri uriaşe

Compania petrolieră va trebui să plătească statului român despăgurbiri de 73.450.000 de dolari pentru rezilierea a trei acorduri petroliere de concesiune. Decizia aparţine Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ de la Paris care a sesizaz că nu au fost respectate obligaţii financiare prevăzute de Legea petrolului, arată un comunicat al Guvernului.

Banii, la care se aduagă şi dobânda stabilită la nivelul ratei de referinţă BNR + 8%, vor fi încasaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), cea care a fost parte în procesul la cea mai importantă instituţie de arbitraj comercial internaţional.

ANRM şi Chevron România Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare în perimetrele EX 17 - Costineşti, EX - 18 Vama Veche şi EX - 19 Adamclisi, aprobate prin hotărâri de guvern, care prevedeau obligaţii minime de explorare asumate de Chevron.

În noiembrie 2014, Chevron a informat ANRM că renunţă la acordurile de concesiune menţionate. ANRM a refuzat să emită, însă, decizia de încetare a concesiunii, pentru nerespectarea, de către compania petrolieră, a art. 40 din Legea petrolului. Mai exact, Chevron nu a pus la dispoziţia autorităţii competente "suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier şi al celor de dezvoltare şi exploatare, scadente la data notificării renunţării şi neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier".

Compania americană s-a adresat Curţii de Arbitraj în iunie 2015, solicitând să se constate că şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de acordurile petroliere cu ANRM pentru încetarea contractelor.

