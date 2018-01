Shinzo Abe a venit în România însoțit de reprezentanții a 20 de companii japoneze: LISTA firmelor 

Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe a venit marți în România într-o vizită de lucru. Acesta s-a întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis, după demisia de luni seară a premierului Mihai Tudose, planul ca liderul nipon să fie primit la Palatul Victoria fiind anulat.

Shinzo Abe a venit însoțit de reprezentanţii a aproape 20 de companii japoneze, printre care cei ai corporației Mitsubishi sau ai NTT Data, filiala concernului NTT.

Citește și: Depinde calitatea/gustul mancarii din restaurante de echipamentele din bucatarie? Andra și-a lăsat copiii, a plecat să doarmă la hotel! Ce se întâmplă cu familia MăruțăAgenţia Fitch a confirmat ratingurile Municipiului Bucureşti la nivelul "BBB"

Jurnaliștii de la Profit.ro au prezentat lista șefilor de companii veniți din Japonia:

- Hisao Tarukawa, Președinte Alpha Electron (furnizor de echipamente medicale de înaltă calitate)

- Yasuo Uchihara, Președinte NC Network (administrator de portaluri pentru întreprinderi mici și mijlocii)

- Yuji Ukai, CEO FFRI (furnizor și dezvoltator de programe software) - Suichi Sayama, Președinte OTIS CO (furnizor de tehnologie IT)

- Takeshi Okawara, Președinte și CEO JC Comsa Corporation (cu operațiuni în domeniul alimentar și al restaurantelor)

- Akira Ichikawa, Președinte Sumitomo Forestry Co (dezvoltator imobiliar),

- Yuichiro Motomura, Președinte PADECO (companie de consultanță pentru inginerie și management de proiect în autostrăzi, porturi, căi ferate, apă, planificare urbană și regională, educație, turism, tehnologia informației)

- Shigehiro Komaru, Președinte și CEO Fukuyama Transporting Co (furnizor de servicii de transport de marfă)

- Ken Kobayashi, Președinte Mitsubishi Corporation (industria auto)

- Takanori Kunihiro, Director executiv IHI (producător de nave și motoare pentru avioane, poduri suspendate, mașini industriale)

- Yoichi Kobayashi, Vicepreședinte ITOCHU Corporation (operațiuni în industria de textile, metalurgie, alimentație, energie, real-estates, chimie)

- Ken Tsuchihashi, Vicepreședinte al NTT DATA EMEA (consultanță și dezvoltare de sisteme outsourcing de servicii IT)

- Masahiro Fujita, Vicepreședinte executiv Sumitomo (producător de componente auto, activități în transport, media, energie, exploatarea resurselor)



- Shigeru Yamazoe, Vicepreședinte executiv Marubeni (cu operațiuni în manipularea produselor și furnizarea de servicii legate de produse alimentare, textile, celuloză și hârtie, produse chimice, energie, metale și resurse minerale, mașini de transport, construcția imobiliară)

- Shinchiro Yasukawa, Senior Fellow Mistletoe Inc (consultanță pentru investiții start-up-uri)

- Munenori Yamada, Președinte Yazaki Europe Limited (industria auto)