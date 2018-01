Turiştii români au cheltuit MILIOANE de EURO de REVELION

Deși trăiesc într-o țară saracă, românii aruncă cu banii, mai ales când vine vorba să plece în vacanță cu ocazia sărbătorilor de la sfârșitul anului.

Astfel, peste 167.000 de turişti români au cheltuit de Revelion, în staţiunile din ţară, o sumă colosală. Este vorba de aproape 37 de milioane de euro, în creştere cu 11% faţă de anul anterior, potrivit unei analize realizate de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

Citește și: Numărul civililor care iau PENSII SPECIALE a EXPLODATDana Grecu a divorțat după 20 de ani de căsnicie! A făcut totul public în direct la tvImportantă companie de stat, intrată pe mâna Consiliului Concurenței pentru posibila trucare a unor licitații. Reacția Transelectrica

De asemenea, numărul turiştilor a înregistrat în acest an un plus de 5,5%.

"În ciuda faptului că hotelierii se aşteptau ca în acest an, de Revelion, numărul turiştilor să scadă comparativ cu anul trecut, ţinând cont de puterea de cumpărare mai mică şi de faptul că în această perioadă n-a fost zăpadă, au avut o surpriză plăcută, pentru că staţiunile din ţară au fost cu 5,5% mai pline decât de Revelionul 2016/2017", precizează FPTR, într-un comunicat citat de Agerpres.

Prim-vicepreşedintele FPTR, Dragoş Răducan, susține că România se detaşează de la an la an ca fiind principala opţiune de vacanţă a turiştilor români.

Citește și: OFICIAL: ANAF poate să rețină 15% din banii recuperați pentru a le acorda BONUSURI angajațilorRomânii, arși la buzunare de liberalizarea prețurilor: Energia s-a scumpit cu 13% (VIDEO)Harta salariilor din România. Teleormanul, aflat sub păstorirea lui Liviu Dragnea, a ajuns mai sărac ca Vasluiul (FOTO)

"Fără să fi devenit, aşa cum ne dorim, de altfel, cu toţii, o destinaţie pe care străinii o iau în calcul atunci când îşi plănuiesc vacanţa de Revelion, România se detaşează de la an la an ca fiind principala opţiune de vacanţă a turiştilor români. Tarifele de cazare accesibile, mâncarea mai ieftină decât oriunde în destinaţiile concurente şi faptul că este o ţară sigură, fac ca numărul de români din staţiunile autohtone să se majoreze constant de la an la an. Cu toate acestea, vremea caldă, anormală pentru această perioadă, a scăzut cererea pentru destinaţiile de schi interne şi externe", a declarat Dragoş Răducan, potrivit sursei citate.

Datele FPTR arată că destinaţiile cu tradiţie au fost arhipline, înregistrându-se la nivel naţional o creştere a numărului de turişti cu 5,5% faţă de anul trecut. În continuare, cel mai mare număr de locuri vândute de Revelion se înregistrează în turismul rural. Astfel, 58.000 de turişti au preferat să-şi petreacă noaptea de Revelion la pensiuni, cu 5,5% mai mult faţă de anul trecut. Datorită pachetelor consistente de servicii, în acest segment s-au înregistrat cele mai lungi sejururi, de până la cinci nopţi.

"Peste 28.000 de români au ales să petreacă sărbătorile de iarnă în staţiunile balneare, în scădere cu 3,4%, faţă de anul trecut. Scăderi s-au înregistrat şi în zonele montane, unde 36.000 de persoane au optat să-şi petreacă vacanţa de Revelion la munte, cu 5,5% mai puţin faţă de anul trecut. Motivul principal pentru aceasta involuţie a fost vrema extrem de caldă, nespecifică acestei perioade şi lipsa posibilităţilor de agrement alternativ sporturilor de iarnă", se menţionează în comunicatul patronatului din turism.

Citește și: 2018: LISTA principalelor TAXE ȘI IMPOZITE modificate pentru firme, PFA, persoane fizice (VIDEO)A doua bancă din Israel își vinde unitatea din RomâniaCUTREMUR la BNR: Rezervele valutare, în scădere cu aproape 750 de milioane de euro

În ceea ce priveşte tarifele percepute în perioada sărbătorilor, se constată că acestea au crescut faţă de 2017 cu o medie de 5%.

Astfel, românii au cheltuit peste 172 milioane de lei pentru achiziţionarea pachetelor de Revelion în ţară, în creştere cu 11% faţă de anul anterior. Cele mai căutate zone au fost Valea Prahovei, Poiana Braşov, Păltiniş, Rânca, Strajă, Călimăneşti, Felix şi zonele tradiţionale rurale Bran-Moieciu, Maramureş, Bucovina.

FPTR menţionează că românii care au ales să îşi petreacă vacanţa de sărbători în străinătate au avut de ales între destinaţii de schi şi sporturi de iarnă, pachete turistice de tip city-break în oraşe europene şi destinaţii exotice îndepărtate.

Citește și: Guvernul permite Fiscului să rețină 15% din sumele recuperate pentru a le acorda după bunul plac ca bonusuri pentru angajațiCum stăm la construcţia de AUTOSTRĂZI: Record rușinos la metri de asfalt turnați pe zi în România„Dacă lemnele sunt scumpe, ardem porumb”: Un fermier din Dâmbovița a găsit soluția la creșterea prețurilor lemnelor de foc

În aceste condiţii, numărul celor care au petrecut sărbătorile de iarnă în alte ţări a crescut cu aproximativ 8% faţă de anul 2016, aceştia cheltuind cu 13% mai mult faţă de anul trecut. Cei mai mulţi şi-au cumpărat pachete pentru destinaţii de schi şi sporturi de iarnă în Austria, Franţa, Italia şi Bulgaria.

"Se menţine, în schimb, un interes scăzut pentru destinaţii tip city-break, precum şi dispariţia solicitărilor pentru ţările din zona Orientului apropiat şi mijlociu, compensate de creşterea interesului pentru destinaţii îndepărtate. Au apărut destinaţii noi de Revelion în preferinţele turiştilor români, precum Bahamas, Jamaica, Australia, Africa de Sud, Dubai. S-a înregistrat un interes crescut pentru Republica Dominicană, Maldive, Singapore, Mauritius şi Thailanda", se mai arată în comunicat.