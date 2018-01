Viorica Dăncilă, ANUNŢ OFICIAL privind formularul 600: Ce se prevede în prima ordonanţă de urgenţă a noului guvern! Va fi sau NU ELIMINAT?! (VIDEO)

În prima şedinţă de guvern de la instalarea guvernului Viorica Dăncilă, premierul a anunţat adoptarea unei ordonanţe de urgenţă privind prorogarea termenului de depunere a actului până la 15 aprilie, termen până la care Ministerul Finanţelor trebuie să găsească soluţii pentru a opri haosul fiscal provocat de acesta.

"Aşa cum am anuntat de luni seară, astăzi (nr. miercuri), vom adopta o ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de depunere a formularul 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie. Ministerul Finanţelor trebuie să identifice o soluţie permanenta care să vizeze depunerea unui singur formular, iar plata să se facă o singura dată pe an şi nu anticipat", a anunţat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, anunţ oficial privind formularul 600

