Vrei un aer conditionat? Iata de ce este mai bine sa il cumperi iarna

O vorba romaneasca spune ca ne-am obisnuit sa ne facem vara sanie si iarna car, iar acest proverb se potriveste de minune si cu achizitia unui aparat de aer conditionat. Cu totii stim ca varful vanzarilor si, cele mai multe cereri pentru instalarea aerelor conditionate apar in timpul verii, cu precadere in luna iulie. Deci, daca te-ai gandit sa lasi pe maine ce poti cumpara azi, spera doar sa ai mare noroc sa gasesti pe cineva sa il instaleze, astfel incat sa te bucuri de racoare in zilele lui Cuptor.

Evident ca cererea mare duce si la explozia preturilor. De exemplu, iarna un aer conditionat costa chiar si cu 500 de lei mai putin decat in zilele de primavara, iar in anotimpul cald vei fi nevoit sa cumperi astfel de aparate chiar si 700 de lei mai mult. De aceea, atat firmele ce comercializeaza aere conditionate, cat si instalatorii autorizati iti recomanda achizitia in timpul iernii, nu doar datorita preturilor scazute, cat mai ales a cererii foarte mici de instalare a acestora.

Acestea fiind spuse, daca stii ca ai nevoie sa cumperi un aer conditionat procesul de achizitie este mult mai amplu decat te-ai fi asteptat. Cei care stiu cum functioneaza un aer conditionat iau deciziile mai rapid, insa pentru cei care nu prea stiu ce sa aleaga, acest articol iti poate oferi o mana de ajutor.

Ce trebuie sa stii despre functionarea aparatelor de climatizare

Un aer conditionat nu are doar functia de elimina caldura, cat si umiditatea. Fiecare model are o bobina a condensatorului, agent frigorif si ventilator, care impreuna evacueaza aerul cald spre exterior. Astfel, aparatele de aer conditionat racesc camerele in care sunt dispuse prin trecerea aerului peste bobinele de agent frigorific care au aripioare care arata ca un radiator auto. Iar ventilatorul sufla aerul rece in camera.

Stii cum functioneaza, insa cum alegi modelul cel mai bun pentru nevoile tale?

Desi pare complicat, in realitate nu este. Iata ce caracteristici trebuie sa iei in considerare cand achizitionezi un aer conditionat:

Garantia. Nu poti merge pe premisa ca este nou si sigur nu se va strica pentru ca nu ai de unde sa stii. De aceea, in magazin intreaba consultantul de termen si daca il poti extinde – sunt magazine care ofera posibilitatea cumpararii garantiei extinse, de inca 2-3 ani, contracost. Cel mai bine ar fi sa achizitionezi produse ce detin de la producator o garantie de 2 ani si care sa acopere atat inlocuirea pieselor defecte, precum si intregul aparat, daca este nevoie.

Intervalul de temperatura. Trebuie sa iei in calcul si daca aparatul face fata temperaturilor extreme, mai ales daca stai intr-o zona cunoscuta pentru astfel de fenomene. La fel trebuie sa acorzi atentie si asupra treptelor de crestere a temperaturii – marire sau scadere de 1 pana la 2 grade. Aceasta permite o precizie mai mare si impiedica risipa de electricitate.

Economia de energie. Este foarte important sa iti cumperi aparate de aer conditionat din clasa A++ sau A+++. Spre exemplu, multe dintre aerele conditionate moderne au setari de economie prin programe de somn sau un comutator de economisire a energiei, astfel incat, in timpul noptii, aparatul de aer conditionat sa isi incetineasca procesul de racire.

Viteza ventilatorului. Cu cat sunt disponibile mai multe setari, cu atat economia de energie va fi mai mare (si tu vei avea mai multe optiuni pe care sa le folosesti dupa nevoie).