VREMURI GRELE pentru români: Preţul pâinii ar putea CREŞTE

Valul de scumpiri la utilități din ultima perioadă determină tot mai mut producătorii din industria de morărit și panificație să ajusteze prețurile la produsele de bază.

"Trebuie să analizăm costul energiei, cheltuielile cu gazele naturale, forţa de muncă care a devenit mai scumpă prin faptul că salariul minim a crescut de două ori. Toate acestea s-au contabilizat, iar cel ce a constatat că are deja cheltuieli mai mari decât încasări, a trebuit să scumpească produsul. Sunt semnale în acest sens şi cred că ar trebui să ne aşteptăm şi la alte scumpiri în 2018. Am fost notificaţi că energia se va scumpi cu 35%. Or toate aceste creşteri de tarife la utilităţi se văd în preţ şi nu numai la pâine. Fiecare agent economic îşi face calculele şi ia decizia care să îi convină", a declarat Aurel Popescu, preşedintele Rompan pentru economica.net.

În trimestrul III al anului trecut, preţurile angro de energie electrică au crescut în România cu 52%, iar în august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh).

În ceea ce priveşte gazele, în luna decembrie, spre exemplu, acestea au fost tranzacţionate pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) cu 13,7% peste preţul mediu ponderat calculat de BRM pentru livrările din luna anterioară, noiembrie (78,63 lei).

De asemenea, de la 1 ianuarie 2018 salariul minim brut s-a majorat de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, în condiţiile în care în februarie 2017 acesta crescuse de la 1.250 de lei.

