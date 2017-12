ZERO lei pentru Pasajul de la Domnești în 2018, deși are contractul semnat de peste șapte luni

Pasajul rutier suprateran de la Domnești peste Centura Capitalei, unul dintre proiectele critice pentru fluidizarea traficului într-o zonă sufocată de trafic nu a primit niciun leu în proiectul de buget pe 2018 aprobat de Guvern și trimis Parlamentului spre aprobare, scrie Hotnews.

Taierea finanțării vine în contextul în care contractul este semnat de mai bine de șapte luni, după ce licitația a durat peste doi ani!



În proiectul de buget pe 2018 al Ministerului Transporturilor, aprobat de Guvern și transmis spre aprobare in Parlament, proiectul pasajului de la Domnești nu are niciun leu alocare pe credite. Abia pentru 2019 este preconizată o alocare de 68 milioane de lei.



Amendamentele depuse de opoziție pentru alocarea de fonduri, nu au fost discutate în Parlament, iar Proiectul a fost avizat pozitiv în forma trimisă de Guvern.



Contractul pasajului de la Domnești a fost semnat cu asocierea Straco-Comnord-Specialist Consulting pentru suma de 91,5 milioane de lei, având ca termene 3 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Pasajul ar trebui sa fie construit la intersectia dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 și Centura București și este gândit sub forma de sens giratoriu suspendat.

