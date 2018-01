Una dintre cele două foci, aduse la Delfinariul din Complexului Muzeal de Științe ale Naturii după dispariția leului de mare Johnny, a murit luna trecută după ce a încercat să evadeze și s-a accidentat.

„Într-o gaură de aspirație de 10 cm și-a introdus ambele picioare, probabil încercând să se joace, să evadeze, iar în urma acestui incident, efectul de sucțiune al pompei i-a blocat piciorușele acolo. A fost un accident. Femela era din mediul sălbatic luată și avea un comportament mai timid față de mascul, mai dornică de evadare, ca orice animal luat sub control uman. Este un animal care are riscuri de adaptare la controlul uman destul de importante“, a precizat, pentru Radio Constanța, dr. Adrian Bîlbă.

A murit foca de la Delfinariul din Constanța. Aceasta a încercat să evadeze (VIDEO)

