Accident CUMPLIT în Bihor! O fetiță de 5 ani a fost strivită de un tractor. Cine conducea vehiculul (VIDEO)

Caz şocant într-un sat din Bihor! O fetiţa de 5 ani a ajuns în comă la spital după ce a fost lovită de un tractor. Vehiculul era condus pe şosea de... un copil de 13 ani!

Accidentul a avut loc pe drumul comunal 139, în localitatea Ferice din Bihor, informează B1 TV. Băiatul de 13 ani s-a urcat în tractorul tatălui său decis să faca o plimbare. N-a trecut mult și a lovit în plin o fetiță de 5 ani care se juca în fața casei. Copila fusese lăsată nesupravegheată de părinți.

