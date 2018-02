ACCIDENT GRAV în Ilfov! Se intervine cu ELICOPTERUL SMURD (VIDEO)

Un grav accident rutier a avut loc, joi, în județul Ilfov, pe raza localității Găneasa-Șindrilița.

În accident au fost implicate două autoturisme și un microbuz de călători.

Potrivit ISU, patru persoane au fost rănite, una dintre ele rămânând încarcerată.

La locul accidentului s-au deplasat două autospeciale SMURD, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și un elicopter SMURD.

Elicopterul va ateriza pe stadionul Dinamo cu una dintre victime, iar apoi va fi transportat la Spitalul Floreasca. Alte două victime vor fi transportate la același spital cu ambulanțe.

O a patra victimă va fi transportată la Spital Pantelimon cu ambulanța SAJ Ialomița.

