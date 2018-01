Accident GROAZNIC pe Şantierul Naval Tulcea! Sfârșit teribil pentru un muncitor (VIDEO)

Tragedie vineri-noapte pe Şantierul Naval Tulcea! Un muncitor a murit după ce a fost strivit între o piesă şi un perete, în timp ce se afla la bordul unei nave, informează B1 TV.

Au fost momente cumplite pe Șantierul Naval Vard Tulcea, unde un muncitor și-a găsit sfârșitul. Accidentul s-a produs în timp ce mai mulţi angajați lucrau la fixarea unei piese metalice de șapte metri lungime. Nimeni nu știe ce a încercat să facă unul dintre muncitori, dar, într-o fracțiune de secundă, capul i-a fost prins între piesă și un perete. Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost aproape decapitat și a murit pe loc.

Accident GROAZNIC pe Şantierul Naval Tulcea! Sfârșit teribil pentru un muncitor

