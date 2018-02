Acest OBICEI te poate OMORÎ! Medicii AVERTIZEAZĂ (VIDEO)

Obiceiul românilor de a se trata pentru orice cu antibiotice are efecte dramatice. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenţia că foarte rezistente la medicamente sunt bacteriile E-Coli, Klebsiella şi stafilococul auriu.

Situația este atat de gravă încat bacteria E-coli, care poate fi luată din diverse tipuri de carne a devenit rezistentă chiar şi la tratamente de ultimă generaţie. Astfel, bacteriile rezistente ar putea provoca până la 10 milioane de decese până în anul 2050, mai multe decât cancerul, atrage atenția un oficial din cadrul Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor, citat de Adevarul.

Ar exista însă și câteva soluții până nu e prea târziu.

Acest OBICEI te poate OMORÎ! Medicii AVERTIZEAZĂ

