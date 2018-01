Acuzații GRAVE, la patru ani de la TRAGEDIA din Apuseni: Ne confruntăm zilnic cu ABUZURILE

Patru ani de la accidentul aviatic din Munţii Apuseni, soldat cu decesul pilotului Adrian Iovan şi a studentei Aura Ion. An de an, pe Vârful Petreasa, în 20 ianuarie, ziua cumplitei tragedii aviatice, fosta soţie a lui Adrian Iovan, fiul acestuia Albert, dar şi alţi apropiaţi sau rude ale pilotului sau ale Aurei Ion urcă pe munte pentru a participa la un parastas în memoria acestora.

La patru ani de la tragedie nu au fost găsiți încă vinovaţii. Familia tinerei susţine că se încearcă trecerea dosarului pe linie moartă şi că au fost modificate mai multe probe pentru a proteja anumite persoane.

Tragicul accident aviatic a avut loc pe cel mai înalt pisc din munţii Apuseni, pe Vârful Petreasa. În amintirea lui Adrian Iovan şi a tinerei Aura Ion, localnicii au construit un mic altar de lemn de aproximativ 12 metri pătraţi şi au ridicat o cruce de mari dimensiuni. Acolo an de an are loc un parastas pregătit de Romaniţa Iovan. Atât slujba de parsatas cât şi masa vor avea loc sus pe munte, chiar la locul tragediei.

Avionul în care se aflau Adrian Iovan şi Aura Ion, alături de alți patru medici, s-a prăbușit în 20 ianuarie 2014, într-o zonă împădurită din Apuseni, la limita dintre judeţele Alba şi Cluj, la o altitudine de peste 1400 de metri. Echipa medicală mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral. Aparatul de zbor a fost localizat abia după șapte ore de la primirea apelului la 112. Primii care au ajuns la epava aeronavei au fost localnicii din Horea, după căutări care au durat mai bine de cinci ore.

Ancheta derulată de autorităţile din domeniul transporturilor aeriene a relevat vinovăţia pilotului Adrian Iovan, care ar fi ignorat avertizările meteorologice şi s-a aventurat cu aeronava in zona Munţilor Apuseni. Tot atunci a fost deschis şi un dosar penal în legătură cu modul de intervenţie al autorităţilor statului în găsirea avionului prăbuşit şi a victimelor accidentului, catalogat de opinia publică ca fiind un eşec total.

Ancheta este însă departe de a se finaliza, iar multe întrebări nu şi-au găsit şi poate nu îşi vor găsi niciodată răspunsul.

La patru ani de la tragedie, familia Aurei Ion face un apel către autorităţi. Părinţii tinerei acuză, printr o scrisoare, modificarea unor probe din dosarul penal pentru ca unele persoane să fie protejate.

"Iată-ne puși într-o atare situație, când Instituțiile Statului, da, cele ale căror misiune este să vegheze asupra bunăstării țării și să-și protejeze cetățenii, prin funcționarii lor incompetenți și abuzivi, noi, cetățenii acestei țări, suntem omorâți cu zilele. (...) Suntem una dintre aceste familii ce trăim în fiecare zi, în fiecare clipă, pe pielea noastră, emanația abuzurilor: la 20 ianuarie 2014 instituțiile abilitate nu au ajuns la victimele accidentului aviatic din Mulnții Apuseni, deși cei însărcinați să acționeze cunoșteau coordonatele, acestea fiindu-le transmise de către supraviețuitori.”, se arată în scrisoarea familiei Aurei Ion.

