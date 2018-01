Acuzaţii la adresa spitalului din Lugoj: Lapte dat la copii din sticle murdare. Ce spune managerul unităţii (VIDEO)

Un părinte lansează acuzaţii dure la adresa personalului de la secţia de pediatrie de la un spital din Lugoj. Acesta a distribuit un mediul online un filmuleţ în care arată cum laptele copiilor este servit din sticle murdare.

Unitatea medicală a deschis o anchetă internă după apariţia în spaţiul public al imaginilor cu sticla murdară.

Citește și: De la Daddy? Ce cadou a primit Vasilica Dăncilă la Palatul Victoria (FOTO)Cele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretreACUZAŢII Incendiare: Numele unui influent PROCUROR apare într-un dosar de PROXENETISM

Directorul spitalului, Erwin Floroni, a declarat pentru Ştirile B1TV că sticla nu aparţine unităţii medicale şi a verificat personal situaţia şi nu este cazul de sticle murdare. Acesta a afirmat că este vorba de un părinte recalcitrant care a prezentat în mod rău-voitor situaţia, filmuleţul fiind o înscenare.

Acuzaţii la adresa uni spitalul din Lugoj: Lapte dat la copii din sticle murdare. Ce spune managerul unităţii

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.