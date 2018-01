Adriana Săftoiu, audiată la DIICOT (VIDEO)

Adriana Săftoiu a ajuns marți dimineață la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), informează Antena 3.

Potrivit primelor informații, ea va fi audiată ca martor într-un dosar cu privire la infracțiuni economice care îl vizează pe George Ivănescu, unul dintre acționarii Murfatlar.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) anunţa, în 11 noiembrie 2016, că a început urmărirea penală față de Murfatlar SA şi alte opt firme pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi conexe evaziunii fiscale.

Potrivit unui comunicat al DNA, din probele existente la dosar rezultă că, în perioada 2010-2014, societăţile Murfatlar România, Euroavipo şi Bartenders Distilleries, cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, societăţi deţinute, administrate sau controlate, în fapt, de George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.

Procurorii susțin că activitatea infracţională s-a desfăşurat cu sprijinul unor funcţionari publici din cadrul autorităţilor fiscale şi vamale.

Despre George Ivănescu presa scrie că ar fi iubitul Adrianei Săftoiu.

