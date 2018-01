Afirmaţii incredibile: Regele Mihai nu era în sicriul care a fost adus în țară

Nu a trecut nici o lună de la decesul Regelui Mihai şi au apărut în spaţiul public numeroase teorii ale conspiraţiei despre acesta.

Una dintre acesta a apărut joi şi îi aparţine aşa numitei "clarvăzătoare" Maria Ghiorghiu care susţine că trupul fostului suveran nu se afla în sicriul adus în ţară.

Citește și: Dosar penal pentru TENTATIVĂ de OMOR, în cazul incidentului petrecut în apropierea stației de metrou PolitehnicaDana Grecu a divorțat după 20 de ani de căsnicie! A făcut totul public în direct la tvTăriceanu, candidatul PSD pentru prezidenţiale? Mungiu-Pippidi: Dragnea nu e prezidenţiabil. Au nevoie de cineva de centru care să prindă și ca lider ALDE (VIDEO)

”Dragii mei,

În aceasta după amiaza,in timp ce scriam aici pe Blog, aud un glas care spune cateva cuvinte cutremuratoare. Cuvintele erau, despre înmormântarea fostului Rege Mihai! Dragii mei, desi era cu ochii pe monitor,vad in spatele meu o alee pe care mergea grabit un PREOT mic de statura,imbracta in vesminte aurii,Preot care intra pe un culoar ingust si intunecat.Preotul avea un baston in mâna sa dreapta,si se grabea pe acel culoar ingust ,singur fiind,ca sa ajunga intr-un anume loc numai de el stiut. Aud glas care se intreaba asa:

"Înmormântarea Regelui Mihai?

Citește și: Emil Boc neagă toate acuzaţiile privind relaţia cu medicul Mihai Lucan: Am plătit toate intervențiile și la institutul de stat și cel privat (VIDEO)Liviu Dragnea a fost audiat în mare secret la DNA înainte de Crăciun: În ce dosar a fost citat liderul PSDCatedrala Mântuirii Neamului: Licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură a iconostasului (VIDEO)

Iar conversatia a continuat ,dar eu nu o sa mai dau detalii,din motive lesne de inteles.

Totusi am sa pun o intrebare:

De ce, la Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai, nu a fost lasat macar un minuscul gemulet,prin care sa se vada macar trasaturile REGELUI MIHAI,sau ,daca era cineva acolo in sicriu?

Citește și: Alertă în Bucureşti: Un bărbat a fost înjunghiat la staţia de metrou PolitehnicaNoul an cu liberare: Victor Becali iese de după gratiiCâini măcelăriţi la marginea Autostrăzii Bucureşti- Piteşti! Imagini incredibile (VIDEO)

De ce, nimeni din cei in drept,nu a cerut ca sa se vada cât de cât,Chipul Regelui Mihai acolo în sicriu?

Iar cu aceasta intrebare dragilor,cred ca am spus totul.

În timp dragilor, vom afla ADEVARUL despre aceasta înmormântare a REGELUI MIHAI care, a îngenuncheat ROMANIA cu atâtea pregatiri si cheltuieli uriase.

Citește și: Alge TOXICE în Marea Neagră: substanțele ajung pe mesele românilorTudorel Toader anunţă o revoluţie legislativă în domeniul penitenciarelor. Ce schimbări vor fi făcute în legeViorel Lis, în sala de operații la început de an. Acesta ar fi putut muri

Atât am dorit ca sa spun dragilor, că aceasta inmormantare nu a fost ceea ce trebuia sa fie”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul personal, conform Cancan.