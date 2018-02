ALERTĂ ÎN Capitală! A fost găsit CADAVRUL unei femei, în lacul din parcul IOR (VIDEO, FOTO)

"Femeia a fost găsită decedată în lacul din parcul IOR, în apropiere de mal. Un membru al echipajului de scafandri a intrat în apă pentru scoaterea victimei, care era decedata", precizează reprezentanţii ISU, citaţi de B1TV.

La intervenţie au participat ambulanţe SMURD, echipaj de descarcerare şi o echipă de scafandri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.