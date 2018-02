ALERTĂ în Iași din cauza gripei AH1N1: Boala, CONFIRMATĂ la mai mulți pacienți

Stare de alertă la Institutul Regional de Oncologie din Iași (IRO), unde a fost instituită carantină din cauza gripei de tip AH1N1. Virusul gripal a fost depistat deja la 11 pacienți de la secția de Terapie Intensivă. Cinci dintre aceștia se află în stare gravă. Gripa poate fi periculoasă mai ales pentru bolnavii cu imunitate scăzută.

Medicii de la Institutul Regional de Oncologie din Iași susțin că un pacient internat pe 9 ianuarie ar fi răspândit virusul gripal în unitatea medicală.

„Primul pacient a fost diagnosticat pe 21 ianuarie. Este vorba despre un bolnav internat pe secţia de hematologie cu diagnostic de leucemie limfoblastică acută. Până pe 31 ianuarie s-au confirmat şi celelalte două cazuri. Atunci am început un triaj epidemiologic, am anunţat Direcţia de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică“, a declarat, pentru Ziarul de Iași, Mirela Grosu, managerul IRO, pentru ziaruldeiasi.ro.

În urma anchetei epidemiologice, medicii au identificat, săptămâna trecută, 13 bolnavi care au intrat în contact cu trei pacienți confirmați cu gripă de tip AH1N1.

„Printre măsurile luate, subliniez că am restricţionat accesul vizitatorilor, am precizat pe toate uşile din institut «Atenţie, gripă!», am achiziţionat teste rapide care pot confirma prezenţa virusului în 20-30 de minute“, a explicat Mirela Grosu.

Cele trei confirmări de gripă au venit, după ce analizele bolnavilor au fost prelucrate la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti.