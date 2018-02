ALERTĂ în România! FOCURI DE ARMĂ pe aeroportul ... Detalii de ULTIM MOMENT (VIDEO)

S-au auzit focuri de armă pe aeroportul din Oradea! Un angajat al Serviciului de Protecție și Pază Bihor s-a ales cu dosar penal după ce arma de serviciu i s-a descărcat accidental într-un calorifer al cabinei de pază în care se afla.

Incidentul a avut loc la 20 de minute după ce angajatul a intrat în tură. Bărbatul nu a fost rănit.

Conducerea SPP Bihor a sesizat poliția, care a deschis o anchetă. La audieri, bărbatul a susținut că a apăsat pe trăgaci din greșeală, când verifica pistolul, fără să se asigure că acesta are piedica trasă.

