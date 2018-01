ALERTĂ! Incendiu PUTERNIC la un service auto din Câmpina (VIDEO)

Un incendiu puternic a izbucnit la un service auto aflat lângă autogara din Câmpina, acesta fiind localizat în interiorul unei hale de 300 mp unde se află anvelope și acumulatori auto.

La fața locului se află șapte autospeciale și Grupa Operativă a Inspectoratului, aproximativ 40 de pompieri de la ISU Prahova acționând pentru lichidarea acestuia.

Cauzele incendiului sunt necunoscute.

ALERTĂ! Incendiu PUTERNIC la un service auto din Câmpina

