Alertă la Ministerul Sănătăţii: Un sindicalist A FĂCUT INFARCT la o întâlnire cu ministrul. Un secretat de stat L-A RESUSCITAT (VIDEO)

Au fost momente de panică luni la Ministerul Sănătăţii! Un sindicalistul din cadrul Meridian a făcut un infarct chiar în timp ce se afla la o discuţie informaţă cu ministrul Sorina Pintea şi cu oficiali din cadrul ministerului. Acesta a fost resuscitat la faţa locului de secretarul de stat Cristian Grasu.

Imediat la sediul instituţiei au sosit şi două ambulanţe. Medicii de pe acestea au intervenit pentru a îi acorda îngrijori medicale, acesta reuşind să fie stabilizat şi apoi preluat pentru a fi transportat la spital.

