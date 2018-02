Alertă la Spitalul Universitar din Capitală: Fum degajat dinspre etajul 1 al clădirii (VIDEO)

UPDATE: Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit, produs la un generator electric. Flăcările s-au manifestat într-un spațiu tehnic, nu în incinta spitalului, astfel că nu a fost nevoie de evacuarea bolnavilor, informează Știripesurse.ro. Nu a fost nevoie de evacuarea bolnavilor.

Aproximativ 20 de angajati s-au auto-evacuat.

Alertă la Spitalul Universitar din Capitală, informează B1 TV.

Angajații au sunat la 112 și au anunțat că mult fum este degajat dinspre etajul 1.

Potrivit primelor informații, nu se vede flacără, iar sursa fumului pare a fi un transformator electric. Nu este exclus să se fi produs un scurtcircuit.

Nu au fost evacuate persoane.

