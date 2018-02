Alina Mungiu-Pippidi: Dacă Kovesi e demisă, se termină cu funcţia şi cu instituţia (VIDEO)

Alina Mungiu-Pippidi a comentat, în ediţia de duminică a emisiunii Talk B1 cu Nadia Ciurlin, scandalul din jurul DNA şi a procurorului-şef Laura Codruţa Kovesi. Politologul a considerat că nu este oportună o demisie sau o demitere a acesteia, pentru că şi fiind că mandatul acesteia este foarte scurt, o astfel de decizie ar putea duce la închiderea instituţiei pentru că nimeni nu va mai avea curaj după să ocupe funcţia şi să ia decizii importante.

"Nu găsesc la ora asta, şi am mai spus şi altă dată, nu cred că există temeiuri suficiente ca doamna Kovesi să îşi dea demisia în clipa în care dai nişte mandate atât de scurte la procurorii generali. Există un mare risc să nu poţi găsi oameni oneşti care să vrea să se ocupe de anticorupţie. Abuzurile care au fost din servicii le-a lichidat, din fericire, Curtea Constituţională. Eu critic public DNA pentru accentul disproporţionat pe care l-au pus pe Dragnea faţă de alte lucruri, de exemplu Microsoft. (...)

Interesul nostru general este să nu avem servicii în politică şi să avem nişte politicieni nici care să servească comenzi politice dar nici să fie lipsiţi de curaj. Iar dacă dăm afară un procuror general în timpul mandatului care şi aşa are mandat de 3 ani şi ceilalţi 3 ani discutăm până ajunge, până îl dă afară, cine stă şi cum stă, eu cred că se termină cu funcţia şi cu instituţia că nu va mai avea nimeni curaj să facă ceva. De asta sunt contra, altfel că i se pot reproşa lucruri doamna Kovesi, absolut clar că i se pot reproşa", consideră Alina Mungiu-Pippidi.

