Alina Mungiu-Pippidi, despre conflictul Vlad Cosma- DNA: Sunt două variante de înţelegere şi mă îngrijorează că majoritatea oamenilor nu ştiu pe care să aleagă (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu-Pippidi a comentat în ediţia de duminică seară a emisiunii Talk B1 cu Nadia Ciurlin ultimul mare scandal de pe scena publică românească cel pornit în urma acuzaţiilor şi înregistrărilor făcute publice de fostul deputat Vlad Cosma în care acesta prezintă felul în care procurori de la DNA Prahova falsifica probe la dosar pentru a îi pune sub acuzare pe Sebastian Ghiţă şi Victor Ponta.

"Dacă ne uităm la Digi24 asistăm la o nouă conspiraţie care arată ce bine sunt organizaţii penalii care dau încă o lovitură DNA, integral fabricată de ei şi de odiosul Ghiţă şi de nu mai ştiu cine. Pentru că nu există nicio fărămă de stat paralel, investigaţiile au fost totdeauna, niciodată politic motivate.

Dacă ne uităm la Antena3 şi RTV, ce vedem este dovada finală care trebuie să ducă la demiterea Laurei Codruţa Kovesi şi la epurarea integrală a DNA sau dacă nu la închiderea totală, ceea ce a fost întotdeauna scopul acestor instituţie, pentru că de data asta sunt dovezi incontestabile pe care cineva le-a plantat cu multă grijă şi meticulozitate şi care arată că multe din dosare sunt făcute cu plantări de probe chiar de alţi deţinuţi.

Ce mă îngrijorează pe mine este că majoritatea oamenilor care mai sunt interesaţi de politică, o minoritate în România, chiar nu ştiu care dintre acestea două variante sunt adevărate. Dacă asistăm la o altă mare bătălie dusă împotriva corupţie sau o altă mare bătălie dusă împotriva anticorupţiei. (....)", a afirmat Alina Mungiu-Pippidi.

În propria viziune, aceasta atrage atenţia că felul de acţiune din procuratură nu este unul unicat, ci reprezintă metode folosite şi în alte ţări în lupta anticorupţie.

"Mie mi se pare că sunt în acest moment nişte fapte foarte clare în chestiunea respectivă, nu aşa multe cum se trage concluzia de cele două părţi, şi aceste fapte clare nu sunt o noutate. Ele au fost şi în campania Mâini Curate din Italia. Şi acolo au fost folosiţi mulţi oameni, majoritatea oamenilor care au denunţat erau cei implicaţi, nu au ieşit la iveală acei faimoşi avertizori de integritate, care nici la noi nu există, să o spunem foarte clar, după atâţia ani de anticorupţie. Rareori au existat, aproape niciodată. Toate dovezilor s-au bazat pe ascultări, iar odată ce l-am prins pe unul pe denunţurile acestora împotriva celorlalţi", a afirmat Alina Mungiu Pippidi.

