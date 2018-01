"Analfabetizarea" a funcționat: Adrian Severin, cu un pas în afara gratiilor (VIDEO)

Judecătoria Sectorului 5 a admis cererea de eliberare condiționată depusă de fostul europarlamentar Adrian Severin. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurorii DNA cu apel.

Fostul europarlamentar și ministru PSD se afla în spatele gratiilor din noiembrie 2016 când a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru corupție pentru că a cerut 100.000 de euro de la doi jurnaliști britanici sub acoperire, pentru a promova în favoarea acestora un amendament în cadrul Parlamentului European.

Avocata lui Adrian Severin a motivat eliberarea fostului europarlamentar prin faptul că a ținut în spatele gratiilor "cursuri de analfabetizare".

Rugată să comenteze faptul că procurorii spun că Adrian Severin nu a muncit în perioada de detenție, avocata a susținut că fostul europarlamentar are contract de muncă și a muncit, dar a recunoscut că nu pe toată perioada, „datorită” problemelor de sănătate.

Adrian Severin, cu un pas în afara gratiilor

