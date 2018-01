Imagini revoltătoare filmate în curtea Circului Globus din Capitală. Un leu şi doi tigri sunt nevoiţi să înfrunte frigul iernii fără un acoperiş deasupra capului, în timp ce afară ninge abundent. O iubitoare de animale care a filmat totul susţine că animalele sunt ţinute aproape zilnic în astfel de condiţii şi nimeni nu ia nicio măsură.

Animale lăsate în frig, la Circul Metropolitan! Primăria Capitalei: Sunt tigri siberieni, perfect adaptați condițiilor climatice

Video: Facebook/ Andreea Raducanu

Referitor la această filmare, reprezentantii Primariei Capitalei precizeaza ca a animalele filmate sunt tigri siberieni, care au fost nascuti in captivitate in Europa, deci perfect adaptati conditiilor climatice de pe acest continent.

Mai mult decat atat, bunastarea animalelor aflate inca la Circul Metropolitan Bucuresti nu presupune doar mancare si apa, ci si activitate fizica, miscare, care nu poate fi facuta decat in spatii exterioare cladirii, in spatii speciale, amenajate si securizate pentru animalele respective, mai transmite Primăria Capitalei.

"Si leul aflat inca la Circul Metropolitan este nascut in captivitate, deci absolut adaptat conditiilor meteorologice din Europa", adaugă PMB.

"Mentionam ca la inceputul anului trecut, conform HCGMB 169/2017, s-a interzis folosirea animalelor in circuri in Municipiul Bucuresti si, desi marea majoritate a animalelor a fost relocata in gradini zoologice, o parte din acestea se afla inca la Circul Metropolitan Bucuresti.

Subliniem faptul ca Circul Metropolitan Bucuresti are in continuare angajat atat un medic veterinar care urmareste starea de sanatate a animalelor, cat si dresorii si ingrijitorii care s-au ocupat in trecut de animale, de cand acestea au venit in circ. Acestora nu le-a incetat contractul de munca, tocmai pentru a putea sa se ocupe in continuare de bunastarea animalelor care nu au fost inca relocate", se mai arată în comunicatul Primăriei.

Cu toate acestea, conducerea Circului Metropolitan Bucuresti va fi sanctionata, pentru ca nu a grabit relocarea tuturor animalelor, asa cum s-a stabilit dupa aprobarea HCGMB 169/2017 si pentru ca nu a amplasat o copertina peste custile din exterior, care sa protejeze animalele de ploaie si ninsoare, chiar daca acestea petrec un timp limitat in respectivele custi.

"Precizam ca in perioada imediat urmatoare toate animalele de la Circul Metropolitan vor fi trimise la Gradina Zoologica", conchide PMB.