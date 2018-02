Anunţ al procurorilor privind dosarul "Balena Albastră": Ce spune DIICOT despre cazurile de sinucidere suspecte că ar fi cauzate de joc (VIDEO)

Procurorii DIICOT au anunţat că au clasat dosarul "Balena Albastră" în care anchetau mai multe cazuri de copii care s-au sinucis sau şi-au provocat singuri răni, iar suspiciunile duceau spre o posibilă legătură cu jocul care a stârnit o frenezie în urmă cu aproape un an.

Procurorii spun că în cele 5 cazuri de sinucidere, cât şi în cele 5 de copii care şi-au provocat singuri răni, nu există niciun element care să arate că ar avea legătură cu jocul "Balena Albastră".

Decizia este surprinzătoarea având în vedere că în telefonul unora dintre aceşti minori s-au găsit căutări privind "Balena Albastră", dar procurorii susţin că acestea au avut loc ca urmare a curiozităţii având în vedere informaţii apărute în presă despre joc.

Principiul jocului "Balena Albastră" constă în realizarea unor sarcini, jucătorii având timp de 50 de zile un număr de 50 de sarcini pe care trebuie să le urmeze. Provocările primite de tineri în jocul „Balena albastră” sunt variate, dar toate au ca unic scop inducerea unei stări de tristețe, de depresie, de angoasă.

De exemplu, jucătorilor li se cere să își facă tăieturi pe brațe, să asculte melodii triste la ceas târziu în noapte, să mimeze moartea, să își țină respirația cu mâinile pe piept sau chiar să se uite la filme horror.

Anunţ al procurorilor privind dosarul "Balena Albastră": Ce spune DIICOT despre cazurile de sinucidere suspecte că ar fi cauzate de joc

