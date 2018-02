Anunț care te va lăsa MASCĂ. Gigi Becali își pregătește plecarea... ÎN CERURI. Latifundiarul vrea să-și DONEZE averea

Controversatul om de afaceri Gigi Becali a făcut un anunț la care nu se aștepta nimeni.

Latifundiarul spune că vrea să-şi doneze toată averea bisericilor, pentru ca în ceruri să aibă “palat cu diamante”.

El mai susține că, de când a ieșit din pușcărie, a făcut donaţii de peste 30 de milioane de euro.

Mai mult, omul de afaceri intenționează să lase familiei doar o mică parte din avere.

"De când am ieșit din pușcărie am făcut donații de 30 de milioane de euro, cu ajutorul Domnului. A murit Vadim, Rockefeller, 103 ani, a avut mii de miliarde, a luat ceva cu el? Eu iau toate astea de pe pământ, eu le iau cu mine, las ceva la familie, de ce să fiu fraier când pot să am palat cu diamante în ceruri, acolo este banca cerului, acolo nu e inflație, Dumnezeu e cel mai bun paznic, acolo nu e inflație, nu pierzi banii, acolo îi găsești cu siguranță și îi găsești însutit și dacă eu pot să-i transfer de când sunt pe pământ, de ce să fiu fraier și să-i las pe pământ, pentru ce să las să ruginească aici, de când sunt pe pământ îi transfer acolo, tot și când mă duc acolo am avere acolo", a afirmat Gigi Becali, la România TV.

