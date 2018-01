Arestarea medicului Lucan s-ar fi cerut pe acuzații false. Acestea au fost desființate de Tribunalul București

Procurorul DIICOT Marian Delcea a cerut arestarea chirurgului Mihai Lucan pe acuzații false, susțin jurnaliștii de la luju.ro.

Tribunalul București a desființat aceste acuzații, motiv pentru care a și fost respinsă cererea procurorului de arestare preventivă a lui Lucan.

Principala acuzatie care i-a fost adusa lui Lucan s-a referit la pretinsa folosire a unui aparat de tratare a formelor de cancer prin crioterapie de catre clinica profesorului, SC Lukmed SRL, in conditiile in care respectivul aparat ar fi apartinut Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. De fapt, aparatul in cauza apartine lui Mihai Lucan, care l-a primit prin donatie si care l-a pus la dispozitia Institutului. Exista chiar si documentul care sa ateste acest lucru, faptul ca aparatul nu apartinea Institutului, ci lui Lucan.

Acest fapt a fost constatat chiar de judecătorul de drepturi şi libertăți Monica Cipariu de la Tribunalul Bucureşti, care a dat publicității motivele pentru care a respins cererea de arestare preventivă a medicului.

Judecatoarea Cipariu are mari semne de intrebare si cu privire la alte acuzatii pe care DIICOT le aduce impotriva profesorului Lucan. Cum ar fi aceea ca Institutul ar fi fost prejudiciat cu 2,7 milioane lei, reprezentand folosirea aparatului pentru 159 de pacienti, in perioada 2007-2009: “Procurorul de caz nu furnizeaza nicio explicatie cu privire la modul la care a ajuns sa retina exact acel numar de pacienti si exact perioada 2007-2009, iar invocarea raportului de constatare tehnico-stiintifica contabila pare facila si – oricum – neindestulatoare vazand imprejurarile mai sus consemnate”.

Fragmente din încheierea judecătoarei de la Tribunalul București, citate de luju.ro:

”In opinia judecatorului de drepturi si libertati, se induce ideea ca acest aparat era mutat ilegal la clinica privata laolalta cu consumabilele de care avea nevoie pentru a functiona, dar nu se demonstreaza cum s-a intamplat acest lucru.

Judecatorul de drepturi si libertati mai retine ca procurorul de caz (care descrie in referat o ancheta vasta, presarata cu interceptari de convorbiri si comunicari, precum si cu filaje – efectuate autorizat) nu face nicio referire la raspunsul/raspunsurile pe care diversele persoane contactate de catre inculpatul Lucan Mihai i le-au dat sau nu acestuia. Natural, este foarte posibil ca astfel de date sa nu fi putut fi inserate in referat pentru ca incercarile inculpatului nu s-au fructificat. Sau poate este vorba despre o strategie de ancheta pe care acelasi procuror nu a gasit de cuviinta sa o dezvaluie (foarte posibil).

Totusi, judecatorul de drepturi si libertati gaseste nepotrivit – cel putin – a afla – dupa pronuntare – amanunte din ancheta penala prezentate in mass-media”.

