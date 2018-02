”Aș vrea să văd o femeie motostivuitor! Oare cum arată?”. Reacția Internetului, după gafele făcute de apropiata lui Dăncilă (VIDEO)

După ce aleșii ne-au surprins cu "pamblică" și "genunche", acum aflăm noi termeni din limba română, arată B1 TV. Știați că există femeia motostivuitor? Ei bine, așa s-a exprimat şefa Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Șanse între Femei şi Bărbaţi, Graţiela Drăghici. Deloc impresionată de criticile aduse, apropiata lui Dăncilă s-a scuzat pe Facebook şi a spus că a comis greşeala... din grabă!

”Statul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii masculinizante (sic!). De ce o femeie nu poate fi motostivuitor (sic!) ? Pentru ca sunt, dar sunt puține. De ce un bărbat nu poate fi om de servici (sic!)?”, a declarat Drăghici, pentru PRO TV.

Citește și: Medicul care a filmat pacientul cu VIERMI pe răni reclamă noi NEREGULI la Spitalul de Arsuri A născut la 11 ani! Șocant cu cine a rămas gravidăCaz HALUCINANT! Un instructor de DANSURI POPULARE a fugit cu BANII cursanților! POLIȚIA, ÎN ALERTĂ

Nu există meserie de motostivuitor, așa cum consideră Graţiela Drăghici, șefa a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Acest cuvant se referă la o mașină acționată de un motor. Iar corect se spune om de serviciu, adică o persoană angrenată sau angajată să facă un anumit tip de serviciu, nu om de servici.

Citește și: ALERTĂ ÎN Capitală! A fost găsit CADAVRUL unei femei, în lacul din parcul IOR (VIDEO, FOTO)O femeie a reclamat un FURT. Reacția POLIȚIȘTILOR este SCANDALOASĂ! Protest MASIV, în CAPITALĂ: “Treziți-vă! Salariile scad, inflația crește!” SE CERE GREVA GENERALĂ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.