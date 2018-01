Audieri importante la Curtea Supremă: Victor Ponta, chemat să dea declaraţii în dosarul lui Tăriceanu (VIDEO)

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au judecat marţi un nou termen în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului pentru declaraţiile date în dosarul retrocedării fermei Băneasa.

Magistraţii au decis la termenul de marţi să îl citeze ca martor pentru 15 februarie pe fostul premier Victor Ponta.

La termenul de marţi au fost audiaţi ca martori Dan Andronic şi vicepreşedinte PNL, Dan Motreanu.

În declaraţiile date în faţa judecătorilor, Dan Andronic a vorbit despre un microfon găsit în 2008 la Palatul Victoria în biroul lui Dorin Marian, la acea vreme şeful Cancelariei premierului Tăriceanu. (Detalii AICI)

Audieri importante la Curtea Supremă: Victor Ponta, chemat să dea declaraţii în dosarul lui Tăriceanu

