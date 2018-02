Un videoclip publicat de Mihai Bendeac pe pagina sa de Facebook a devenit viral pe internet.

Un videoclip, un bărbat afirmă că a cunoscut un bărbat care a avut o căsnicie lungă și nu și-a înșelat soția, numele lui fiind Avram.

Citește și: Șeful Comisiei SRI se întâlneşte cu GEORGE MAIOR: "Sunt lucruri pe care vrem să le LĂMURIM"Casele ridicate de Becali, scoase la vânzare. Ireal cât cer sătenii pe eleGabriela Firea: Avem toleranță ZERO față de abaterile grave de la lege ale celor care practica activitatea de taxi!

Avram i-a jurat bărbatului din videoclip că el nu și-a înșelat niciodată soția.

Avram, bărbatul fidel. Declarații SURPRINZĂTOARE despre omul considerat SINGURUL bărbat FIDEL…(VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.