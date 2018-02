BÂLBE ÎN GUVERN! Purtătorul de cuvânt o CONTRAZICE pe Viorica Dăncilă: ”Vor avea posibilitatea, NU este o măsură obligatorie” (VIDEO)

Contraziceri la vârful Guvernului. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat joi, la începutul ședinței Executivului, că firmele de stat și cele private, care au cel puțin 50 de angajați, vor fi obligate să aibă "în structura de personal un expert în egalitatea de șanse" între femei și bărbați.

”Vrem ca în România, egalitatea de șanse între femei și bărbați să fie efectiv asigurată. Vom introduce obligația persoanelor juridice din sistemul public, dar și din sectorul privat, care au peste 50 de salariați, de a avea în structura de personal un expert în egalitatea de șanse”, a spus Dăncilă.

Citește și: ULUITOR: Ceaușescu avea în plan construirea a 3200 km de autostradăO româncă este însărcinată cu o vedetă internațională. Au facut anuntul oficial Sancționate pentru îndrazneală: Îngrijitoarele unei grădiniţe care s-au plâns jurnaliștilor de veniturile încasate au fost chemate de urgență la șefi (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.