Trei persoane care transportau 10.000 de pachete de țigări de contrabandă și diverse sume de bani au fost depistați, la finalul săptămânii trecute, de polițiștii Gărzii de Coastă – Serviciul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere.

Oamenii legii au depistat două autoturisme în oraşele Ovidiu şi Medgidia „în care se aflau trei cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 30 şi 63 de ani, domiciliaţi pe raza judeţului Constanţa, despre care existau date că sunt implicaţi în activităţi de contrabandă”, transmite Garda de Coastă, scrie Adevărul.

Citește și: ULTIMA ORĂ: A crescut bilanțul MORȚILOR de la EXPLOZIA DE LÂNGĂ COTROCENI! Cele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretreNoul ministrul al Transporturilor, atac dur la Fondul Proprietatea: "Nu mă aştept la nimic bun de la ei"

În urma controlului, au fost descoperite 200.000 de ţigarete, marca Ashima, fără documente, precum şi suma de 5.705 lei.

În plus, într-o groapă din grădina unuia dintre contrabandişti a fost descoperită suma de 515.805 lei.

Citește și: ȘOC: După ce a consumat ETNOBOTANICE, un CUNOSCUT FOTBALIST din România ... Audieri importante la Curtea Supremă: Victor Ponta, chemat să dea declaraţii în dosarul lui Tăriceanu (VIDEO)S-a apropiat de un bătrân care vindea ouă pe o stradă din Iași. O femeie coborî dintr-o mașină și îl întrebă cu cât le dă. După o negociere dură, aceasta a plecat mulțumită. Ce a urmat însă este EXTREM DE DUREROS (FOTO)

Astfel, poliţiştii au confiscat în total peste 21.000 de pachete de ţigări, evaluate la 217.700 de lei, 3.100 bucăţi materiale pirotehnice, evaluate la 4.650 de lei, suma de 515.805 lei, şi au fost indisponibilizate trei autoturisme, evaluate la 85.100 lei.

Cei trei sunt cercetați pentru infracţiunii de contrabandă, iar pentru doi dintre ei a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Bani din contrabandă cu ţigări ascunşi într-o grădină din Constanța. Ce sumă COLOSALĂ a fost confiscată (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.