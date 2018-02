Bolnavi ținuți câte doi în pat la Spitalul Municipal Bârlad. ”Nu se poate să fim trataţi ca nişte animale!” (VIDEO)

În spitalul din Bârlad doi bărbaţi au fost înghesuiţi într-un singur pat. Un pacient, internat şi el la spital, povesteşte cum un bătrân adus de urgenţă a fost nevoit să împartă patul cu un alt bărbat. Bătrânul a petrecut câteva ore bune înghesuit, ignorat de asistente, deşi în spital erau destule paturi goale, informează B1 TV.

Într-un salon al secţiei de cardiologie a spitalul municipal din Bârlad sunt internaţi mai mulţi bărbaţi. Unii au avut noroc şi au nimerit singuri în pat, în timp ce alţii... au fost nevoiţi să doarmă câte doi, înghesuiţi.

Citește și: CRIMĂ CUMPLITĂ: Și-a ucis prin ÎNJUNGHIERE fratele! Un ADOLESCENT de 17 ani, principalul SUSPECTFostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' CHINUL de a te îmbrăca. Un bărbat a stârnit HOHOTE DE RÂS în încercarea disperată de a-și pune pe el o bluză (VIDEO)

Aşa se face că un bătrân cu branulă pe braţ a fost nevoit să împartă patul cu un alt bărbat.

”La ora 1 din noapte a venit, a adus o urgenţă şi a pus-o acolo, deşi sunt saloane goale, paturi goale, dar au preferat aşa. Au venit, l-au instalat pe domnul, era într-o stare destul de gravă. I-a instalat echipamentul de oxigen şi l-a aşezat în pat cu alt bolnav”, a povestit Telu Gorbănescu, un pacient.

Revoltat, un alt pacient, aflat şi el în salon, a filmat întreaga scenă şi a publicat imaginile pe Facebook.

Bolnavi ținuți câte doi în pat la Spitalul Municipal Bârlad

Citește și: BOR se dezice de STILISTICA AGRESIVĂ a credincioșilor care au provocat SCANDALUL de la MȚROperațiune FULGER: Zeci de persoane, bănuite de TRAFIC de droguri ÎN PENITENCIAREÎncă un EȘEC RĂSUNĂTOR pentru DNA! Dosarul lui Omar Hayssam, prescris (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.