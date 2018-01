Bugetul pe 2018 al Primăriei Capitalei: Investiții în sănătate, fluidizarea traficului, parcări și construcția de locuințe, grădinițe și săli de sport

Primăria Municipiului Bucureşti a finalizat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta urmând a fi supus la vot în Consiliul General al Muncipiului București.

Potrivit datelor cuprinse în buget, peste 100 de milioane de euro sunt destinați investițiilor în sănătate, iar domeniului infrastructură și siguranță rutieră îi sunt alocați peste 231 milioane de euro.

Investiții consistente sunt pegătite și pentru domeniul sănătății, pentru achiziționarea de material rulant nou pentru RATB, construcției de locuințe, gradinițe, săli de sport, consolidării clădirilor cu risc seismic, dar și investiții în sistemele de utilități, extinderea rețelelor de apă și canalizare, informează Știripesurse.ro.

Anul acesta, Primăria Capitalei propune alocarea pentru cele 19 spitale pe care le administrează peste 111 milioane de euro. Este vorba despre un buget aproape dublu față de cel din anii 2016 şi 2017, (în care bugetul a fost de 43.960.000 euro si, respectiv 53.428.000 euro).

Suma alocată ASSMB este destinată atât reabilitarii și modernizării spitalelor actuale cât și demararii unor noi proiecte, după cum urmează:

- Pentru finalizarea spitalelor Foisor - 17.115.000 euro si pentru spitalul Victor Gomoiu - 32.600 euro;

- Investiţii noi in valoare de 2.655.000 euro pentru:

- Modernizarea Corpului principal al Spitalului Clinic Victor Babes,

- constructie cladire noua pentru chirurgie si neonatologie la Spitalul Clinic Cantacuzino,

- extindere la Spitalul Clinic Malaxa, modernizare pentru 3 pavilioane la Spitalul Clinic Obregia,

- construirea unui bazin pentru recuperare neuromotorie la Spitalul Sf. Luca;

- Suma de 790.000 euro pentru studii de fezabilitate in vederea realizarii statiilor de epurare pentru toate spitalele ASSMB si expertize tehnice/seismice pentru spitalele care nu au beneficiat inca de aceasta expertiza;

- Suma de 42.113.000 euro pentru dotari spitale cu echipamente si aparatura medicala;

- aproximativ 215.000 euro pentru studii de fezabilitate in vederea construirii Spitalului Metropolitan (in zona de nord) si a altei unitati medicale in zona de vest (in sectorul 6);

- Suma de 670.000 euro pentru Maternitatea Bucur. In acest an, Municipalitatea isi propune sa reabiliteze corpurile A si corp B ale acestei unitati medicale.

- 680.000 euro pentru expertizarea si intocmirea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie pentru 20 de policlinici

- 416.000 euro destinati medicamentelor şi materialelor sanitare pentru cabinetele din reţeaua şcolară

Bugetul ASSMB a mai prevazut sume pentru cheltuieli de personal, materiale pentru intretinere si functionare, reparatii curente (energie electrica, energie termica, salubritate, apa, canal).

De asemenea, Municipalitatea a prevazut in bugetul pentru anul 2018 suma de aproximativ 10 milioane de euro pentru achizitia a 106 ambulante.

Peste 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun –investitii in lucrari care vor genera diminuarea aglomeratiei in trafic

1. Penetratii, Strapungeri, Supralargiri

Lucrari in continuare:

Modernizare Piata Eroii Revolutiei si Pasaj Pietonal – dupa aproape zece ani in care proiectul a fost blocat, s-a semnat anul trecut un nou contract pentru finalizarea lucrarilor sistate in 2008. Bugetul alocat pentru acest an este de 1.7 milioane euro

Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu- lucrarea este aproape finalizata. Mai avem de executat lucrari neprevazute in contract: iluminat public, iluminat arhitectural, semaforizare intersectii si separatoare de sensuri. Buget alocat este de 4,3 milioane euro.

Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel – Finalizarea lucrarii este conditionata de relocarea unor retele si descarcari arheologice. Nodul Virtutii va fi finalizat in acest an. Bugetul alocat este de 17.8 milioane euro.

Supralargire Fabrica de Glucoza – S-a finalizat proiectul tehnic, urmeaza sa inceapa lucrarile. Anul trecut am finalizat exproprierile pentru intreaga lucrare. Bugetul alocat este de aproape 4,7 milioane euro .

Park and Ride-ul de la Cora Pantelimon, cu o capacitate de 500 de locuri, pentru care s-a aprobat PUZ – ul la inceputul acesti an, a fost definitivat proiectul si urmeaza sa inceapa lucrarile. Bugetul alocat este de 15 milioane euro.

Parcarea subterana prevazuta in proiectul de modernizare a soselei Iancului, cu o capacitate de 200 de locuri - bugetul alocat 2,5 milioane euro.

Lucrari noi:

Orice proiect nou se realizeaza in etape. Initial, nu se poate aloca toata suma necesara pentru realizarea unui obiectiv de investitii, pentru ca acest lucru inseamna blocarea unor sume importante de bani. Proiectele se realizeaza etapizat, dupa studiile de fezabilitate urmeaza aprobarea in CGMB a indicatorilor tehnico-economici, licitatiile si in final semnarea contractelor de executie.

Pe trei artere mari din Capitala vor fi modernizate liniile de tramvai si sistemul rutier

Modernizare sistem rutier si linii de tramvai pe bulevardul Vasile Milea. Buget alocat pentru studiul de fezabilitate este de 37.000 euro

Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bdul Dimitrie Pompei si str. Barbu Vacarescu. Avem studiu de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici aprobati in CGMB, urmeaza demararea procedurilor pentru atribuirea contractului de executie.

Penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti – Se reface studiul de fezabilitate intrucat proiectul trebuie revizuit, asa cum prevede Planul de Mobilitate Urbana Durabila, care propune construirea liniei de tramvai si a unui nod intermodal in zona pasajului pe care il construieste Ministerul Transporturilor. Bugetul alocat este de 200.000 euro.

Penetratii, strapungeri, supralargiri, Pasaje rutiere si pietonale

Supralargire Soseaua Bucuresti – Magurele. Buget alocat pentru studiul de fezabilitate - 30.000 euro

Prelungirea Strada Brasov intre Soseaua Alexandriei si Prelungirea Ghencea. Valoarea alocata pentru prima etapa, studiul de fezabilitate, este de 130.000 euro

Supralargire Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – intersectia Vitan Barzesti etapa a II a – continuarea proiectului aflat in acest moment in executie. Buget alocat 140.000 euro.

Pasaj rutier Soseaua Colentina – Doamna Ghica. Valoare revizuire studiu de fezabilitate 28.000 euro

Pod planseu Piata Unirii – conform expertizelor tot planseul trebuie refacut, toata structura subterana trebuie consolidata. Valoare studiu de fezabilitate 88.000 euro.

Intregire Splaiul Unirii – Zona Bdul Marasesti – Hanul lui Manuc. Revizuire studiu – 21.000 euro

Supralargire Calea Grivitei si Bdul Bucurestii Noi – Valoare studiu de fezabilitate 32.000 euro

Strapungere si supralargire Str. Avionului, intre Sos. Pipera si linia de centura prin Drumul Nisipoasa, Str. Campul Pipera si str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat peste calea ferata Bucuresti- Constanta, pe sub pista aeroportului Aurel Vlaicu. Buget alocat studiu de fezabilitate este de 174.000 euro

Reabilitare Bulevardul Basarabia, intre Sos. Mihai Bravu si Sos. Dudesti-Pantelimon. Buget alocat studiu 32.000 euro.

Supralargire Calea Calarasi si Bdul Corneliu Coposu, intre str. Sf. Vineri si Sos. Mihai Bravu. Buget studiu fezabilitate 37.000 euro.

Pasaj denivelat sos. Petricani-Sos Bucuresti Nord. Buget alocat pentru studiu 32.000 euro.

Pasaj denivelat peste intersectia Sos. Andronache – Bdul Eroilor. Buget alocat studiu 32.000 euro.

Continuarea lucrarilor la obiectiul de investii "Modernizare si consolidare Pod Mihai Bravu" - 1,33 milioane euro

Reabilitare Pod Grant (a fost expertizat si necesita reparatii capitale) – 6,2 milioane euro

Pasaj pietonal subteran Arcul de Triumf – expertiza si DALI: 160.000 euro

DOTARI

Innoire parc auto RATB: Buget alocat pentru acest an, pentru achizitia a 400 de autobuze Euro 6, 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si 42 autobuze electrice – aproximativ 32 milioane euro.

Investitii derulate de RATB – 43 milioane euro

SUBVENTIE RATB – 103 milioane euro

De asemenea, se aloca sume importante – 56 de milioane de euro- pentru imbuntatirea sistemului rutier, semaforizare inteligenta, managementul traficului, dupa cum urmeaza:

modernizarea si extinderea instalatiilor de semaforizare (20 intersectii noi semaforizate si 100 intersectii integrate in BTMS) se aloca - 26 milioane euro

Aplicatie Smart Parking – 5 milioane euro

Intretinerea instalatiilor de semaforizare existente (service, revizii si reparatii) 4 milioane euro.

Lucrari de semnalizare rutiera necesare sistematizarii si cresterii sigurantei circulatiei (marcaje rutiere, indicatoare, garduri, panouri semnalizare, console, limitatoare de viteza etc) – 6,4 milioane euro

Reabilitare / reparatii sistem rutier - 20 milioane euro

Parcari

Anul acesta, Municipalitatea demareaza 14 proiecte de construire de parcari subterane si supraterane, suma alocata pentru inceput fiind de aproximativ 11 milioane de euro, astfel:

- 7 parcari supraterane rezidentiale – proiect tehnic si executie: aproximativ 9 milioane euro

- 3 parcari publice subterane la Gara de Nord, Edgar Quinet, Piata Dorobanti – studii si consultanta concesiune lucrari: aproximativ 650.000 euro

- 4 parcari publice , una la Sala Palatului (Nord), una la Piata Constitutiei si alte doua parcari care vor fi construite in cadrul proiectului de punere in valoare a monumentelor de for public ale lui Alexandru Lahovari și Gh. Cantacuzino – obiective de investitii realizate din bugetul local: aproximativ 1 milion de euro

CONSOLIDARI

86 de imobile cu risc seismic vor fi consolidate de Primaria Capitalei

Bugetul alocat in acest an pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic este de aproximativ aproximativ 10 milioane euro si va fi utilizat pentru continuarea lucrarilor la cele 4 imobile aflate in executie, pentru lucrarile la alte 29 de imobile la care lucrarile vor incepe in perioada urmatoare, dar si pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de imobile si expertizarea a altor 24 de imobile.

Sume importante pentru construirea de locuinte, gradinite si sali de sport – 47,5 milioane euro

Primaria Capitalei isi propune ca anul acesta sa demareze o serie de proiecte importante de construire a unor ansambluri de locuinte, complexuri sportive, gradinite si sali de sport, dupa cum urmeaza:

7 ansambluri de locuinte sociale si pentru tineri, 3 in sectorul 5, 2 in sectorul 4, 1 in sectorul 2, 1 in sectorul 3 - studii de fezabilitate si proiecte tehnice: 753.000 euro

Achizitie de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale - 15 milioane euro

9 complexuri multifunctionale pentru activitati didactice si sport in incita unor scoli si licee – proiecte tehnice si executie: 21,4 milioane euro

Constuirea a 5 corpuri noi pentru gradinite (sector 2) si reabilitarea si modernizarea gradinitei nr 30, din sectorul 4,4 milioane euro

Construirea a 12 Sali de sport dintre care 7 cu bazine de inot in incinta scolilor: 517.000 euro

Refacere si modernizare patinoar artificial M. Flamaropol: 5,4 milioane euro

Consolidare si modernizare Liceul Teoretic C.A Rosetti cu extindere bazin de inot: 68.000 euro

Consolidare, reabilitare si modernizare cladire atelier Liceul Tehnologic I.C Bratianu cu extindere bazin de inot: 123.440,86 euro

Alte proiecte:

Directia de Urbanism va lansa un concurs international de solutii - aproximativ 1 milion de euro - pentru regenerarea urbana a zonei Magheru si inca un concurs - 186.000 euro, pentru str. Berzei si amenajarea Pietei Matache

Reabilitare si modernizare Centrul Cultural Lumina: 460.000 euro

Rampe pentru persoane cu handicap - accesibilizare institutii publice : 2,2 milioane euro

Strategie SMART CITY – studii de oportunitate: 150.000 euro

Restaurare si punere in valoare Curtea Veche: 1,4 milioane euro

Se aloca de asemenea bani si pentru reabilitarea unor parcuri si realizarea unor centre noi de agrement, dupa cum urmeaza:

Parcul Carol si Parcul Cismigiu (lucrari de conservare si revitalizare): 68.000 euro

Acvariu public cu centru de cercetare – studii si consultanta: 151.000 euro

Parc de distractii si agrement – studii si consultanta – concesiune lucrari: 151.000 euro

214 milioane de euro pentru investitii in sistemele de utilitati, extinderea retelelor de apa si canalizare, statia de epurare Glina, iluminat public si subventia energiei termice

Lucrări de investitii

“Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta), în Municipiul Bucureşti-Etapa II” – 55milioane euro

,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe "Henri Coanda" sector 1 - 2 – 23 milioane euro

Rețea metropolitană de cișmele publice – 130.000 euro

Executie bazine de retenţie zona Şufaru Gheorghe pentru deservire zona Bucureşti Măgurele 700.000 euro (sumă necesară în vederea finalizării lucrărilor și a închiderii proiectului).

Lucrări de investiții ale Radet – 17 milioane euro

Servicii publice

Modernizarea, extinderea, intretinerea, consumul de energie electrica si mentenanta retelei de iluminat public din Municipiul București aproximativ 22 milioane euro

Contractul privind asigurarea serviciului public de salubrizare – activitatea de salubrizare stradală şi activitatea de iarnă pe raza sectorului 5 – aproximativ 6 milioane euro

Program unitar de acţiune privind dezinsectia si deratizarea – aproximativ 5 milioane euro

Diferența de preț la energia termică furnizată populației –aproximativ 86 milioane Euro

Direcţia de Mediu

Bugetul Direcţiei de Mediu pentru anul 2018, este de 6 milioane de euro fiind alocat pentru proiecte majore cum ar fi:

Demararea proiectului “CENTURA VERDE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 328/30.08.2017, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, în cadrul acestui proiect are în vedere extinderea suprafeţelor împădurite în zonele din jurul Capitalei pentru îmbunătăţirea climatului urban şi reprezintă un obiectiv strategic pentru Municipalitate cu impact major asupra combaterii efectelor schimbărilor climatice, reducerii poluării aerului, creşterii suprafeţelor de spaţiu verde şi nu în ultimul rând oportunitatea de dezvoltare a zonei Metropolitane prin prisma potenţialul turistic şi de agrement oferit prin implementarea acestui obiectiv de investiţii.

În vederea realizării documentaţiilor tehnice necesare implementării acestui proiect conform prevederilor s-au alocat pentru anul 2018 în bugetul local 662.365 euro .

Actualizarea registrului spaţiilor verzi al municipiului Bucureşti conform Ordinului MDRT nr. 1466/2010 reprezintă o obligaţie a municipalităţii conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, având ca scop o nouă inventariere a spaţiilor verzi din capitală cu constituirea registrului spaţiilor verzi asigurând un management eficient din punct de vedere urbanistic şi al protecţiei mediului .Suma totală alocată în anul 2018 pentru realizarea acestui proiect incluzând şi documentaţiile tehnice este de 1,4 milioane euro Demararea realizării „sistemului operativ informaţional pentru managementul calităţii aerului în municipiul bucureşti” prin întocmirea în decursul acestui an a documentaţiei tehnice necesare promovării investiţiei pentru care suma necesară este de 51.000 euro.

Acest sistem va facilita cunoaşterea în timp real a calităţii aerului din capitală şi adoptarea măsurilor de diminuare a poluării aerului înconjurător protejând în mod cât mai eficient populaţia în general şi populaţia sensibilă în special.

Sistemul va cuprinde stații fixe de monitorizare amplasate în zone cu trafic intens sau de expunere a populaţiei şi stații relocabile amplasate în zonele cu activităţi de construcţii.

Dezvoltarea sistemului de monitorizare a zgomotului urban aflat în dotarea Primăriei Municipiului Bucureşti - proiectul are ca scop upgradarea şi suplimentarea numărului de staţii de monitorizare acustică al actualului sistem de monitorizare al zgomotului. Astfel se vor amplasa staţii în zone rutiere intens poluate fonic, în zone de spitale şi unităţi de învăţământ, urmărindu-se în special monitorizarea expunerii populaţiei la poluarea fonică. Suma necesară realizării documentaţiei tehnice pentru promovarea investiţiei este de 51.000 euro Actualizarea periodică a hărţilor de zgomot şi a planului de acţiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în Municipiul Bucureşti. Suma alocată pentru aceste proiecte este de aproximativ 106.000 euro. Realizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei cu privire la nivelul real al calităţii aerului, la implicaţiile asupra sănătăţii populaţiei constituie o condiţie importantă în susţinerea implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a aerului în municipiul Bucureşti cu rolul de a realiza diminuarea poluării aerului şi asigurarea astfel a protecţiei populaţiei capitalei vizând şi protecţia grupurilor sensibile ale populaţiei, inclusiv copiii. Suma alocată pentru anul 2018 este de 361.000 euro. Acordarea de vouchere în cadrul proiectului BICICLIŞTI ÎN BUCUREŞTI, prevăzută prin HCGMB NR. 371/11.09.2017, reprezintă o măsură adoptată de municipalitate în vederea promovării transportului alternativ cu impact în imbunătăţirea calităţii aerului din capitală, măsură prevăzută în cuprinsul Planului Integrat de Calitatea Aerului în municipiul Bucureşti. Suma necesară pentru alocarea a 25.000 de vouchere este de 2,7 milioane euro.

PROGRAME SOCIALE

113 milioane de euro pentru asistenta sociala si stimulente

Bugetul propus de executivul PMB pentru anul 2018, pentru asistenta sociala si stimulente, este cel mai mare din ultimii ani, valoarea acestuia atingand in acest an aproape 113 milioane euro. Din aceasta suma, D.G.A.S.M.B a alocat anul acesta, pentru plata stimulentelor, aproape 84 de milioane de euro, iar Centrul de Tineret a alocat inca 3 milioane de euro ca stimulente finanicare pentru constituirea familiilor.

Astfel, in anul 2018 se vor acorda următoarele stimulente financiare:

Stimulent nou născuți, conform HCGMB nr. 209/2017 pentru 19.255 beneficiari - 2.500 lei/beneficiar/luna Stimulent copii cu handicap, pentru 4666 beneficiari - 1.000 lei/beneficiar/luna Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap –beneficiari - 500 lei/beneficiar/luna Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală - 406 beneficiari

Servicii Sociale

Cantine Sociale – in cadrul celor patru cantine sociale din subordinea D.G.A.S.M.B, aproximativ 1800 de beneficiari servesc masa in fiecare zi de luni, miercuri si vineri. D.G.A.S.M.B a alocat pentru asigurarea hranei echivalentul a 2.043.000 euro. 2. Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoanele dependente – Berceni - previne sau înlătură efectele temporare ori permanente ale unor situaţii care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. In aceste centre (Berceni si Darvari) sunt aproximativ 300 de beneficiari, carora li se acorda asistenta medicala si hrana. D.G.A.S.M.B a alocat pentru aceste centre, hrana, medicamente si materiale sanitare, necesare beneficiarilor, 863.225 euro. Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – “Sf. Ioan” – acest centru se adreseaza persoanelor fara adapost si cuprinde doua componente: Adapost de Noapte pentru oamenii strazii – alocatie zilnica de hrana de 16,6 lei/zi/beneficiar Centrul de zi pentru adulti ( varstnici si oamenii strazii) - alocatie zilnica de hrana de 7 lei/zi/beneficiar

In cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – “Sf. Ioan” sunt cazati peste 500 beneficiari.

CULTURA

Pentru teatre, muzee si alte institutii de cultura – bugetul propus pentru acest an este de peste 76 milioane euro.