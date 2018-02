Buzău: Femeie operată, dusă la medic cu o mașină trasă de boi (VIDEO)

Scenă revoltătoare într-un sat din Buzău. O femeie care a născut prin cezariană a fost dusă la medic cu o mașină trasă de boi. Și asta pentru că drumul devenise impracticabil, iar autovehiculul nu mai putea ieși din noroi.

Cazul a fost făcut public de mama tinerei. Ea a susținut că acestea sunt condițiile în care ajung la medic oamenii din satul Jgheabu, comuna Mânzăleşti.

