CARAMBOL în România! Mai multe MAȘINI implicate, printre care și două TIR-uri! DETALII DE ULTIM MOMENT (VIDEO)

Un carambol s-a produs miercuri dimineață pe șoseaua de centură a Iașului, între localitățile Horpaz și Uricani, informează bzi.ro.

Cinci vehicule, printre care și două TIR-uri, au fost implicate în accidentul care, potrivit primelor informații, s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de mers.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale și ale Poliției Rutiere.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma carambolului.

Carambol pe centura Iașiului: Cinci mașini, printre care două TIR-uri, implicate în accident

