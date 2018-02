Carmen Dan a vorbit despre SCĂDEREA SALARIILOR din M.A.I! La cât va ajunge LEAFA POLIȚIȘTILOR

Ministrul de Interne Carmen Dan a dat explicații miercuri, într-o conferință de presă, cu privire la controversele legate de salariilor în sectorul public şi privat, după aplicarea Legii salarizării unitare şi a trecerii contribuţiilor la angajat.

Șefa de la MAI susține că, potrivit simulărilor, salariile angajaților din MAI nu scad.

Totodată, Carmen Dan i-a criticat pe cei care au susținut că polițiștii vor lucra doar în intervalul orar 8-16.

”Au fost vehiculate informații despre scăderea salariilor polițiștilor. Aceste informații nu sunt reale și trebuie clarificate. Au fost transmise în spațiul public mesaje iresponsabile, conform cărora polițiștii vor lucra doar în intervalul 8-16. Astfel de abordări riscă transmiterea unei stari de panică pentru populație. Fac un apel la responsabilitate din partea acestor persoane.

Am fixat un termen de maximum două săptămâni pentru ca Poliția să prezinte variante de organizare a serviciului. (...) Soluțiile vor fi prezentate de conducerea Poliției Române.

La nivelul MAI există o strategie care prevede ca până în anul 2020 să fie acoperit deficitul de personal. (...) În 2018 se vor încadra peste 7.000 de oameni.

În MAI sunt prevăzute 151.000 de funcții, fiind ocupate 127.000, polițiști, militari și personal civil. Din numărul total de funcții, aproximativ 80.000 sunt prevăzute pentru funcționarii publici cu statut special, adică polițiști și poluțiști de frontieră, din care sunt ocupate aproximativ 68.000”, a declarat Carmen Dan.

