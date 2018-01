Cărtărescu: Îi îndemn SĂ IASĂ ÎN STRADĂ pe toți cei cărora LE PASĂ

Mircea Cărtărescu îi îndeamnă pe toți românii cărora le pasă cu adevărat și care cred în valorile democrației, în independența Justiției și în drepturile omului să iasă în stradă sâmbătă seară.

Scriitorul consideră că am ajuns să luptăm singuri împotriva celor care vor să arunce România în haos și fărădelege. Dar acesta este un motiv în plus pentru care trebuie luptat.

”Voi merge la protestul de azi cu sentimentul ca am ramas singuri pe baricade. Ca politicienii opozitiei se multumesc cu statutul lor de parlamentari si n-ar vrea sa-si asume guvernarea nici daca le-ar oferi-o cineva. Ca populatia e indiferenta politic si civic, mergand cu cine e la putere si cine le da putinul din care traiesc. Că o mica parte dintre români înțeleg ce se-ntampla: haos si faradelege pe termen scurt si planul de-a intoarce spatele Europei pe termen lung. Voi iesi azi in strada in primul rand ca sa-mi afirm valorile la care nu voi renunta niciodata: orientarea pro-europeana, statul de drept, independenta justitiei, drepturile omului. Ii indemn sa iasa pe toti cei care cred in aceleasi valori. Pe toti carora cu adevarat le pasă”, a scris Mircea Cărtărescu, pe Facebook.

Și Tudor Chirilă îi îndeamnă pe români să iasă în stradă, pentru a da un semnal că nu mai acceptă ”o lume în care valoarea să nu mai conteze absolut deloc”. (Detalii AICI)