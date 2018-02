Casele ridicate de BECALI la Rast, după INUNDAȚII au fost SCOASE LA VÂNZARE! De NECREZUT! Cu câți BANI le vând sătenii acum

După câțiva ani de la inundații, sătenii din Rast au început să scoată la vânzare casele ridicate de Gigi Becali, cerând inițial sume cuprinse între 13-15000 de euro pe o casă!

Pentru că zona nu este ofertantă, o casă nouă în Rast este vândută cu sume variind între 2500 și 6000 de euro!

Inundațiile de la Rast au avut loc în primăvara anului 2006, când Dunărea s-a revărsat cu putere peste satul doljean. Un număr de 800 de case au fost distruse, toate gospodăriile inundate, iar 4000 de oameni au dormit câteva zile sub cerul liber.

"Noi locuim la marginea satului, iar în 2006 am auzit un vuiet puternic, era apă care venea peste noi. Am luat ce am apucat şi am fugit. Nu vom uită niciodată prin ce clipe de coşmar am trecut atunci. Era o imagine de nedescris în Rast. Toate casele erau puse la pământ“, a declarat un sătean.

Au fost alocate 15 milioane de euro ca ajutor de urgență guvernamental. Alte locuințe au fost înălțate din banii lui Gigi Becali, latifundiarul acordând cu generozitate și ajutare bănești pentru sute de locuitori din Rast. În sfârșit, 10 case s-au construit din banii Bisericii Ortodoxe Române, în timp ce sute de alte familii și-au ridicat o altă locuința din fondurile primite de la stat.

