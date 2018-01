Caz REVOLTĂTOR într-o școală din Constanța: Un elev a fost bătut de trei mame (VIDEO)

Un elev a fost bătut, marți, de trei femei pe holul unei școli din Constanța, imaginile fiind filmate de alți elevi.

Una dintre femei este mama unui coleg cu care victima ar fi avut un conflict în urmă cu o săptămână.

Directoarea şcolii i-ar fi obligat pe copii să şteargă filmările, pentru că au filmat cu toţii scena, însă un elev nu s-a conformat şi a reuşit să trimită înregistrarea mamei copilului bătut, scrie Observator.tv.

Imaginile au fost făcute publice de mama victimei.

