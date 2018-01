Caz şocant la frontieră: Poliţist bătut şi stropit cu benzină de contrabandişti (VIDEO)

Incident revoltător la punctul de trecere a frontierei de la Sighet! După ce poliţiştii au oprit la control un grup de persoane suspectate de contrabandă cu ţigări, aceştia au devenit agresivi şi au lovit ofiţerii şi au aruncat cu benzină pe aceştia şi pe maşina lor.

Evenimentul a avut loc marţi noapte, iar în urma acestuia unul din ofiţeri a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral, contuzii la nivelul feței, traumatisme ale umărului stâng și ale mâinii drepte, precum și o arsură chimică facială și intoxicație cu vapori de benzină.

Contrabandiştii au fost reţinuţi după executarea mai multor focuri de avertisment. Aceştia au fost identificaţi ca fiind din Maramureş.

Caz şocant la frontieră: Poliţist bătut şi stropit cu benzină de contrabandişti

