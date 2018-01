Ce a declarat ucigașul de la coafor procurorilor (VIDEO)

Apar noi informații despre crima din coaforul din Titu. Făptașul era plutonier la o unitate militare din județul Dâmbovița și a fost în trecut într-o misiune în Afganistan.

Conform primelor date, motivul crimei ar fi fost gelozia. Militarul susține că tânără l-a înșelat, iar după o scurtă ceartă în coafor acesta a înjunghiat de mai multe ori, iar apoi s-a urcat într-un taxi și a plecat direct la o secția de poliție unde s-a predat. Vezi aici detalii

Ce a declarat ucigașul de la coafor procurorilor

