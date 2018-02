"Ce-ai făcut Bobiţă?" BOMBA ZILEI! Mihai Bobonete, AUDIAT LA DNA: „M-au chemat cu ...”. Ce urmează SĂ SE ÎNTÂMPLE cu actorul

UPDATE: Mihai Bobonete a susținut că a fost joi la DNA pentru a lămuri o situație. Actorul a insistat că nu a încălcat legea și a precizat că DNA este un bau-bau doar pentru oamenii care se simt cu musca pe căciulă.

”Hai sa o lamurim de pe acum ca sa nu stam sa povestim din ora in ora. Da,azi am fost pana la DNA in vederea lamuririi unei situatii,am discutat cu domnii in masura sa evalueze situatia si am stabilit impreuna cum e mai bine de procedat. Va garantez ca nu am incalcat eu legea in niciun fel si ca nu fac subiectul niciunei anchete de competenta Directiei Nationale a Anticoruptiei. Ba din contra,sunt un bun platitor de taxe si impozite,muncesc mult si pe baza de contracte semnate temeinic. "DNA" asta a devenit asa un fel de Bau Bau...ceea ce nu e rau pentru cei ce se stiu cu musca pe caciula dar pentru noi ceilalti,nu cred ca trebuie sa reprezinte altceva decat o alta institutie a statului”, a scris Bobonete, pe Facebook.

Actorul a insistat că nu este corupt, chiar detestă corupții, și că mereu a respectat legea: ”La iesirea din sediul DNA,erau in asteptare cativa operatori si o reporterita,nu stiu de la ce televiziune,normal ca m-au recunoscut si au sarit ca arsi sa ma filmeze,sa ma intrebe cand incepe Sezonul nou de Las Fierbinti,ca ce e nou la Sezonul Nou,Ca ei sunt funny mei...ce nebuni!;) Le-am raspuns in gluma si oficial,am zis sa postez aici,ca sa linistesc lumea care imi poarta de grija,ca sunt bine,nu sunt corupt,nu suport coruptii si respect legea in tot ceea ce fac ...pentru cat voi mai sta prin partile locului”.

Prezenţă neaşteptată la DNA! Celebrul Mihai Bobonete a vorbit, joi, circa o oră şi jumătate cu procurorii anticorupție.

La ieșirea din sediul instituției, el nu a spus pentru ce a fost chemat. În schimb, s-a ținut de glume.

"Ce-ai făcut Bobiţă?", l-au întrebat jurnaliştii pe Mihai Bobonete.

"Păi am aici o rudă. Unchiul meu lucrează la DNA şi a fost ziua lui. Nu am venit în nicio calitate (nici ca martor, nici ca suspect), am vrut să văd şi eu cum arată birourile DNA-ului. Am nişte prieteni la DNA şi m-au chemat cu ceva treabă", a răspuns actorul, glumind cu presa.