”Ce să fac, să dărâm clădirea?” Ministerul Sănătății cere demiterea managerului de la Spitalul Ilfov, după constatarea unor nereguli grave. Liberalul Petrache îi mai dă o șansă...

Ministerul Sănătăţii a solicitat Consiliului Județean Ilfov demiterea Deliei Ene Patricia de la conducerea Spitalului din Ilfov, în urma verificărilor efectuate de Corpul de Control, care au scos la lumină nereguli grave. Instituţia condusă de Marian Petrache, însă, a menţinut-o pe aceasta în funcţie, informează tolo.ro.

Printre altele, Corpul de Control constatase că nu există protocoale de dezinfecție și ”se sterilizează” în găleți puse pe jos materiale sanitare folosite de gravide și de nou-născuți, iar gravidele în travaliu sunt puse, înainte de naștere, să parcurgă un traseu lung și cu risc de contaminare.

Marian Petrache, președintele CJ Ilfov, susține că nu a demis-o pe Patricia Ene deoarece i se pare normal să-i dea o șansă pentru a îndrepta neregulile: ”Intenția mea nu este să schimb managerul, ci să-l las să îndrepte situația! A fost, într-adevăr, demis directorul medical, care era și epidemiolog. Asta s-a hotărât în cadrul Comitetului Director care s-a întrunit după control”.

Mai mult, Petrache afirmă că ar exista niște interese în spital ca Ene să fie demisă: ”Probabil deranjează că noul management a pus mai mult accent pe licitații. Au fost deranjate anumite interese. Sunt niște interese acolo, în spital”.

Revoltător este că Petrache a susținut că problema ce ține de traseul gravidelor, care coboară câte două etaje înainte de naștere, nu poate fi rezolvată:

”E o problemă pe care o știam, dar efectiv n-avem cum s-o rezolvăm! Din cauza construcției, care este veche, pur și simplu acesta fusese planul inițial! Nu sunt probleme noi, pentru că am mai avut două controale, problema cu ginecologia o știam, dar nu aveam, fizic, cum să o rezolv. Ce să fac, să dărâm clădirea? Noi am făcut ce am putut, pentru că vrem să ducem spitalul la grad 4. Am igienizat, am modernizat”.