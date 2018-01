Ce se întâmplă dacă nu faci sex o perioadă îndelungată

Abstinenţa de la sex are și efecte benefice incontestabile, dar poate cauza și diverseprobleme de sănătate. Iată câteva cu care v-aţi putea confrunta dacă nu faceţi sex un timp îndelungat, potrivit Gandul.

Sunteţi mai nervoşi

Sexul ajută la eliberarea endorfinelor, „hormonii fericirii”, şi a oxitocinei. În lipsa acestora pe o perioadă mai lungă de două săptămâni, corpul se resimte şi astfel apare sentimentul de anxietate, susţin cercetătorii scoţieni.



Creşte riscul de cancer de prostată



Bărbaţii care nu fac sex o perioadă lungă ar trebui să acorde atenţie crescută controalelor medicale, deoarece glanda prostată poate avea de suferit de pe urma abstinenţei. Potrivit Asociaţiei Americane a Urologiei, bărbaţii care fac sex regulat beneficiază de protecţie suplimentară împotriva afecţiunilor prostatei. Vă întrebaţi de ce? Pentru că ejacularea ajută la înlăturarea subtanţelor cu potenţial nociv din spermă , protejând astfel prostata.



Răciţi mai des



Sex mai rar, răceli mai dese! Aceasta este concluzia la care au ajuns oameni de ştiinţă de la Universitatea Penssylvania, care au descoperit că sexul practicat regulat întăreşte sistemul imunitar. Savanţii au descoperit că voluntarii care făcuseră sex o dată sau de două ori pe săptămână prezentau niveluri mai crescute de iunoglobulina A (IgA) în comparaţie cu cei care făceau sex mai rar. Imunoglobulina A este prima linie de apărare a organismului în faţa virusurilor care cauzează răceala şi gripa.



Creşte riscul de gelozie şi scade stima de sine



Pe măsură ce sexul devine o „sărbătoare”, o activitate celebrată o dată sau de două ori pe an, s-ar putea să vă simţiţi din ce în ce mai nesiguri în privinţa relaţiei de cuplu. Astfel, „certurile, frustrările, neîncrederea în sine şi sentimentul de neatractivitate şi de vină şi-ar putea face loc cu uşurinţă în viaţa voastră dacă nu faceţi sex cu persoana iubită o perioadă îndelungată”, susţine doctorul Les Parrot, psiholog şi autor al cărţii „Saving your marriage before it starts”. De asemenea, abstinenţa poate creşte riscul de gelozie şi de teamă că partenerul ar putea călca strâmb, adaugă specialistul.



Disfuncţiile erectile, un risc major



Foloseşte-l sau îl vei pierde! Cam aşa poate fi rezumată situaţia. Dacă penisul nu îşi îndeplineşte misiunea cu care a fost „înzestrat”, acesta îşi va pierde vigoarea, deoarece este un muşchi şi, ca orice muşchi, acesta trebuie antrenat. Cu alte cuvinte, disfuncţiile erectile pândesc la uşa celor care fac sex rar.



Mai deprimaţi



Chiar dacă daţi vina pe orele lungi de muncă, pe grijile financiare sau pe cine ştie ce alte motive, se pare că depresia poate fi cauzată, ei bine, şi de lipsa de sex, arată un studiu publicat în revista ştiinţifică Behaviour. Însă nu doar sexul (sau, mai bine spus, lipsa lui) se face vinovat de stările de tristeţe accentuată, ci actul final al acestuia, adică ejacularea (din nou, lipsa acesteia). Potrivit cercetătorilor, unele substanţe din materialul seminal, cum ar fi melatonina, serotonina şi oxitocina, au capacitatea de a îmbunătăţi starea de spirit a femeilor.