Cele mai favorizate zodii în 2018. Vor radia de fericire!

Patru zodii vor avea oportunități și șanse pe toate planurile în acest an. Astrele îi favorizează mai ales pe nativii acestor zodii, așa că ei vor putea realiza lucruri mărețe în 2018.

Gemeni

2018 va fi anul în care vă veţi câştiga în sfârşit independenţa. În ultimii ani nu aţi putut să vă bazaţi complet pe propriile forţe, chiar dacă aţi încercat să scăpaţi de ataşamente. Pentru acei Gemeni care îşi caută încrederea în sine şi libertatea – anul acesta veţi găsi ceea ce vă doriţi. Această nouă etapă vă va face mai fericiţi decât aţi crezut vreodată că aţi putea fi. Lucraţi la încrederea în sine şi permiteţi o nouă schimbare în viaţa voastră.

Leu

În acest an veţi crede cu adevărat în voi înşivă. Deşi în mod normal încercaţi să vă ţineţi ego-ul sub control, anul acesta vă va confirma calitatea de „rege al junglei“. 2018 este anul în care lucrurile încep să se rezolve de la sine şi veţi reuşi să treceţi peste traumele din trecut. Trebuie să vă concentraţi asupra prezentului şi să renunţaţi complet la trecut. Energia pe care o veţi avea în acest an vă va ajuta să rămâneţi focalizat pe propria persoană. 2018 va fi un an fabulous dacă reuşiţi să vă stabiliţi clar priorităţile.

Balanţă

După ce anul trecut a fost haotic pentru voi, în 2018 veţi găsi seninătatea şi pacea pe care le căutaţi de ceva vreme. Încă vă macină experienţele şi toate lecţiile pe care le-aţi învăţat în trecut, dar acum este momentul să vă bucuraţi de vibraţiile prezentului şi să vă relaxaţi. Anul acesta este anul în care putem câştiga cu uşurinţă bătălia cu propriile frici. Luaţi-vă timp pentru a învăţa să apreciaţi frumuseţea vieţii în cele mai mici detalii.

Săgetător

Anul 2018 este unul în care puteţi face lucruri mari, fiind abundant în oportunităţi şi reuşite. S-ar putea să ezitaţi să profitaţi de multitudinea de şanse care se vor ivi, ţinând cont de toate schimbările pe care le-aţi făcut deja în trecut. Faceţi din 2018 un an al noilor începuturi. Poate prima dată după o perioadă destul de lungă de timp, veţi găsi speranţă pentru un viitor mai bun.

Sursă: Adevărul