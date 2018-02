CHINUL de a te îmbrăca. Un bărbat a stârnit HOHOTE DE RÂS în încercarea disperată de a-și pune pe el o bluză (VIDEO)

Un bărbat a stârnit hohote de râs printre internauți, după ce a fost filmat în timp se chinuia cu disperare să îmbrace o bluză. Mai bine de două minute a analizat, a cugetat și a acționat și, cu fiecare secundă, efortul părea să-l doboare. Și chinul era cu atât mai mare cu cât prietenii săi își continuau discuțiile, fără să se sinchisească să-l ajute.

Într-adevăr, purtarea unui obiect vestimentar e lucru complicat, mai ales când nu-ți dai seama că bluza e, de fapt, o pereche de pantaloni...

Clipul amuzant a devenit viral pe internet. A fost distribuit de peste 318.000 de ori și a primit aproape 80.000 de reacții.

